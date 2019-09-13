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SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen prova

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 15 Eylül Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Sinop semalarında prova uçuşu yaptı.

SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen prova

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, 15 Eylül Pazar günü yapılacak olan gösteri öncesinde Sinop semalarında prova uçuşu yaptı. F- 16 uçaklarıyla yapılan prova uçuşunu halk, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Sinop'ta Harf İnkılabı'nın 91'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi keşif uçuşu yaptı. Gösteri için Sinop semalarında prova uçuşu yapan 2 SoloTürk uçağı, kentte heyecan yarattı. Halk, ilgiyle izlediği gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Solotürk pilotları F-16'larla, pazar saat 17.00'da Sinop İskele Meydanı semalarında gösteri uçuşu yapacak.

FOTOĞRAFLI

SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen provaSoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen provaSoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen provaSoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen prova

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