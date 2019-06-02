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SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da gösteri uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da gösteri uçuşu

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ün, Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösterisini izleyenler fotoğraf ve görüntü çekti.

Vatandaşlar alçaktan uçuş yapan ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak karşılık verdi. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından ve balkonlardan gösteriyi izledi.

Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.

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gösteri Kırklareli Tekirdağ uçuş

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