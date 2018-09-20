SOLOTÜRK'TEN TEKNOFES'TE MUHTEŞEM GÖSTERİ 

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA
"Solo Türk" TEKNOFEST kapsamında 3. havalimanında bir gösteri düzenledi. Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner'in kullandığı SOLOTÜRK uçağının gösterisi festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.
Görüntü Dökümü:
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- Gösteriden görüntüler
- Kalabalığın izlemesi
- Detaylar
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