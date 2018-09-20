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SOLOTÜRK'TEN TEKNOFES'TE MUHTEŞEM GÖSTERİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

  Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA  "Solo Türk" TEKNOFEST kapsamında 3.

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA
"Solo Türk" TEKNOFEST kapsamında 3. havalimanında bir gösteri düzenledi. Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner'in kullandığı SOLOTÜRK uçağının gösterisi festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.

Görüntü Dökümü:
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- Gösteriden görüntüler
- Kalabalığın izlemesi
- Detaylar

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