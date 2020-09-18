“Sol”u Hedef Alan Trump’tan “Yurtsever Eğitim” Mesajı

Başkan Donald Trump, Ulusal Arşiv Müzesi’nde yaptığı konuşmada, ülke genelindeki protestolara değinerek solu hedef aldı. Protestolardaki şiddet olaylarını okullardaki eğitimle ilişkilendiren Trump, “Yurtsever eğitim” çağrısında bulundu. Yakın zamanda bir kararname imzalayacağını söyledi. Başkan Donald Trump, 1787 yılında ABD Anayasası’nın Philedelphia kentinde imzalanmasının yıldönümüne denk gelen etkinlik kapsamında başkent Washington’daki Ulusal Arşiv Müzesi’nde konuştu. Yazılı bir metinden konuşmasını okuyan ABD Başkanı Trump, “Bizim görevimiz Amerika’nın kuruluşunun mirasını, Amerika’nın kahramanlarının erdemini ve Amerikan karakterinin asaletini savunmak. Okul ve sınıflarımızda yalanlar döngüsünü yok edip, çocuklarımıza ülkemizle ilgili muhteşem gerçeği öğretmeliyiz. Çocuklarımızın dünya tarihindeki en ayrıcalıklı ulusun vatandaşları olduklarını bilmelerini istiyoruz” dedi. “ABD’nin kuruluşu; köleliği kaldıran, medeni hakları güvence altına alan, komünizm ve faşizmi yenilgiye uğratan, insanlık tarihindeki en adil, eşit ve müreffeh ulusu inşa eden durdurulamaz olaylar zincirini başlattı” diyen Trump, sözü ülkede son dönemde yaşanan protestolar ve olaylara getirdi.

“Radikal bir hareket bu hazineyi ve kıymetli mirası yıkmaya çalışıyor. Bunun olmasına izin veremeyiz. Sol çeteler kurucularımızın heykellerini yıktı, anıtlarımıza saygısızlık yaptı, şiddet ve anarşi girişimi başlattı. Sol, Amerika’da hukukun üstünlüğünün sembolü olan polise karşı şiddetli ve korkunç bir saldırı başlattı. Bu radikallere liberal siyasetçiler, yerleşik medya ve hatta büyük şirketler yardım ve yataklık yapıyor” iddiasında bulundu. Başkan Donald Trump, son dönemde ABD’de yaşanan protestolar ve şiddet olaylarıyla okullardaki müfredat arasında ilişki kurarak, “Sol kanattaki ayaklanma ve kargaşa okullarımızdaki sol eğilimli eğitimin doğrudan bir sonucu” dedi. “Yurtsever anne-babalar artık çocuklarının bu ülkeyle ilgili nefret dolu yalanlarla beslenmemesini talep edecek. Anne-babalar okullarımızda böyle bir beyin yıkamayı, boykot kültürünü, geleneksel inanç, kültür ve değerlerin kamusal alanda baskılanmasını artık kabullenmeyecek” ifadelerini kullandı. ABD’nin aşırı sola doğru itildiğine ilişkin söylemin ABD’nin düşmanları tarafından benimsenen Amerikan karşıtı propagandayla benzerlik gösterdiğini ileri süren Trump, “Her iki grubun Amerika’nın zayıf, gülünç ve güçsüz durumda olmasını istediklerini” iddia etti.

Başkan Trump, ABD’de üniversite öğrencilerinin “eleştirel ırk teorisine boğulduğunu”, bunun “Amerika’yı kötü ve ırkçı bir ulus olarak gösteren Marksist bir doktrin” olduğunu savundu. ABD’de siyahların hakları için mücadele eden Martin Luther King’e atıfta bulunan Başkan Trump, “Çocukların ten rengine değil karakterlerinin içeriğine bakılarak değerlendirilmesini öngören vizyonunu kucaklıyoruz. Ancak sol, bu güzel vizyonu yok etmeye ve Amerikalılar’ı bölmeye çalışıyor. Her konuya ırk açısından bakarak yeni bir ayrımcılık yaratmak istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz” dedi. “Ortak kimlik" Ulusal birliğe giden tek yolun “ortak kimlikten geçtiğini” savunan Trump, okullarda yurtsever eğitim müfredatının yeniden tesis edilmesinin önem taşıdığını belirtti. ABD Başkanı, yakın zamanda da yurtsever eğitimi teşvik amacıyla ulusal bir komisyonun oluşturulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı. FBI Başkanı: “Antifa bir örgüt değil, ideoloji” ABD’de Anti-Faşist’in kısaltması olan, son dönemde ülkedeki protestolar ve şiddet olayları bağlamında sıklıkla gündeme gelen; Başkan Trump’ın da hedef aldığı Antifa konusunda FBI Başkanı’ndan açıklama geldi.