Solucan gübresi üretimi kadın girişimcinin geçim kapısı oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde solucan gübresi üreten kadın girişimci, işlerini büyütmeyi hedefliyor.

Akyol Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Öznur Akkaş, evinin bahçesindeki depoda kurduğu tesiste 2 yıldır solucan gübresi üretiyor.

Akkaş, bu sayede istihdam da sağlıyor. "Sihirli bir değnek" olarak tanımladığı gübreyle üretilen doğal ürünlerle insanlara faydalı olmak istediğini belirten Akkaş, işlerini büyüterek daha çok kişiye istihdam sahası açmayı amaçlıyor.

Bir kadın olarak fark yaratma isteği ile yola çıktığını ifade eden Akkaş, "100 bin solucan ile başladığım gübre üretiminde şu an 2 milyon solucanla ayda 1 ton gübre üretiyorum. Gübrenin kilosunu 5 liraya satarak ayda ortalama 3 bin lira gelir elde ediyorum." dedi.

Akkaş, sosyal medyada yaptığı araştırma sonucu solucan gübresi üretimine başladığını ifade etti.

Bahçesindeki kayısı ağacı ve sebzelerine solucan gübresi vererek meyvelerde verim artışı sağladığını anlatan Akkaş, “Solucan gübresi işine sosyal medyada yaptığım araştırma sonucu girdim. Solucan gübresi tarımsal üretimde verim artışının anahtarı. Gübreyi kendi seramda ve ağaçlarımda da kullanıyorum. Ailecek tamamen organik ürünler tüketiyoruz ve bunu herkese tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.