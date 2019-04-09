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Solucan gübresi üretiminde talebe yetişemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 150 bin Kaliforniya solucanı alarak gübre üretimine başlayan Ali Zingal (39), 1,5 yılda bu sayıyı 1 milyona çıkardı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 150 bin Kaliforniya solucanı alarak gübre üretimine başlayan Ali Zingal (39), 1,5 yılda bu sayıyı 1 milyona çıkardı. Günde 1 saat çalışan Zingal, ürettiği gübrelere talep çok olunca yetişmekte zorlandığını söyledi. Kuşadası'nda uzun yıllar döviz bürosunda çalışan evli, bir çocuk babası Ali Zingal, işler iyi gitmeyince merak üzerine internetten kırmızı Kaliforniya solucanı üzerine araştırma yaptı. Zingal, 1,5 yıl önce bir arkadaşı aracılığıyla 150 bin solucan aldı. Babasının çiftçilik yaptığı Germencik ilçesinin kırsal Mursallı Mahallesi'ne dönen Zingal, burada daha önce hayvan ağılı olarak kullanılan 200 metrekare alanda solucan besleyerek gübre üretimine başladı. Zaman içerisinde çoğalan solucanlar, 1 milyona ulaştı. Ayda ortalama 450 kilogram solucan gübre üretimi yapan Zingal, özellikle organik tarım yapanlar tarafından tercih edilen ve ürün verimini arttıran solucan gübresi üretimiyle hem doğal ürünlerin yetiştirilmesine destek oldu, hem de ailesinin geçimini sağladı. TONU 3 BİN TL Solucan gübresinin Allah'ın bir mucizesi olduğunu vurgulayan Ali Zingal, "Dünyada birinci sırada yarasa gübresi, ikinci sırada ise solucan gübresi geliyor. İlk etapta amacım çok para kazanmak değildi. Buradaki çiftçilerin organik tarıma dönmesine fayda sağlamaktı. İsteyen herkese buradan organik gübre sağlıyoruz. Gübrenin tonunu 3 bin TL'ye satıyoruz. Gübrenin toprağa olan faydasını üreticilere anlatarak, bilinçlenmelerini de sağlıyoruz" dedi. 'TALEP ÇOK FAZLA' Talebin fazla olmasından dolayı solucan gübresi yetiştirmekte zorlandıklarını belirten Zingal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimizde hasat yapılmış gübre kalmıyor. Gübre oluştuğu an hemen müşterisi oluyor. Hasat edilmeyi bekleyen 6 ton civarında bir gübremiz var. Bunun da 4 ay içerisinde hasadı tamamlanmış olacak. Tarımla uğraşan pek çok kişi bu gübreyi alıyor. Bunun yanında seracılık yapanlar daha çok talep gösteriyor. Seracıdan önce burada yaşayan çiftçilerimize vermeyi daha çok tercih ediyorum. Üretici organik üretsin ki, biz tüketicilerde organik meyve ve sebze tüketelim. Kırmızı Kaliforniya solucanı toprakta değil, tamamen arıtılmış hayvan gübresinin içinde yaşıyor. Bakımı da çok kolay. Günlük bir saat yeterli oluyor."

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