'Solucan oteli' açacak

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'nde, Arif Özdelikara (44), 4 yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Özdelikara, şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Özdelikara, ürettiği organik solucan gübresinin kilosunu 2 liradan çiftçilere satıyor. Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Arif Özdelikara, "Son yıllarda solucan gübresine olan ilgi arttı. Solucan gübresi organik madde miktarını yükseltip, su tutma kapasitesini artırıyor ve topraktaki kimyasaldan dolayı oluşan kirlenmenin önüne geçiyor. Tesisimizi solucan oteline dönüştürerek, isteyenlerin bu işe girmesini sağlayacağız" dedi. Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu mahallesinde girişimci Arif Özdelikara, 4 yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Ürettiği organik solucan gübresinin kilosunu 2 liradan çiftçilere satıyor.

Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Arif Özdelikara, "Son yıllarda solucan gübresine olan ilgi arttı. Solucan gübresi organik madde miktarını yükseltip, su tutma kapasitesini arttırıyor ve topraktaki kimyasaldan dolayı oluşan kirlenmenin önüne geçiyor. Bundan dolayı faydaları saymakla bitmez. Hatta şu anda bizim numune olarak gönderdiğimiz üreticilerimiz çok memnunlar. Bu iş biraz halkımıza yanlış lanse ediliyor. Çok basitmiş gibi gösteriliyor. Emek verilmesi ve sabır gösterilmesi gereken bir iş. Bizde bu işin ülkemizde yaygınlaşması için bir proje ürettik. Tesisimizi solucan oteline dönüştürerek, isteyenlerin bu işe girmesini sağlayacağız. İşi öğrenmek isteyenler burada ister gelip kendisi üretim yapabilecek. İsteyen solucanlarını kendisi getirecek, isteyen de bizden alıp üretime destek olacak. Yine isteyenin solucan gübresinin satışını da biz gerçekleştirip, paralarını teslim edeceğiz" dedi.

‘SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETMEK İSTEYEN, YERİ OLAMAYANLAR FAYDALANABİLİR’ Solucan gübresi kullanımının tarlalar ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Arif Özdelikara, üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Üretimin yaygınlaşması amacıyla bu ‘Solucan oteli’ fikrini hazırladığını anlatan Özdelikara, gübreye olan ihtiyacın bitmeyeceğini ve yeri olmayan ama yatırım yapmak isteyenler için projeyi hazırladığını belirtti. Özdelikara, "Bu projedeki ilk hedefimiz, solucan gübresi üretiminin artması. Bu işin kolay olduğu ve her yerde yapılabilir gibi şeyler söyleniyor. Üretimin ince noktaları var. 3 yıl boyunca yaptığım ön araştırmanın ardında 4 yıldır da profesyonel olarak üretim yapıyorum. Ben, isteyen herkese bu işi öğretmeye hazırım. Sektördeki en büyük sorunlardan biri danaburnu, kırkayak gibi zararlılar. Bunlara karşı da bir AR-GE yerimiz var. Orada denemeler yapıyoruz, ne şekilde önlemler alabiliriz, doğal olarak bunların nasıl önüne geçebiliriz, denemeler yapıyoruz. Yani çeşitli bitkilerin yağlarıyla bunları kovucu, uzaklaştırıcı ürünlerde yapmaya çalışıyoruz" dedi.