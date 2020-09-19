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Soluğu Abant'ta aldılar! Adım atacak yer kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

HES kodu ile giriş yapılan Abant Tabiat Parkı'nı ziyarete gelenler doğa harikası bölgede yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan bölgeye gelenler bol bol fotoğraf çekti.

Soluğu Abant'ta aldılar! Adım atacak yer kalmadı

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Abant'ta kiralanan bisikletler ve faytonlarla tur atarken, bazıları da tabiat parkının eşsiz manzarasıyla fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

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Jandarma ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Girişlerin HES koduyla sağlandığı Abant Tabiat Parkı'nda vatandaşların çoğunlukla tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlemlendi.

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DHA

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