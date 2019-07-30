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Soluk borusuna balon parçası kaçan Yağız, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 21:55 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Murgul ilçesinde, patlayan balon parçasının soluk borusuna kaçtığı 4 yaşındaki Yağız Şeyoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soluk borusuna balon parçası kaçan Yağız, kurtarılamadı

Arzu ERBAŞ/MURGUL (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Murgul ilçesinde, patlayan balon parçasının soluk borusuna kaçtığı 4 yaşındaki Yağız Şeyoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Murgul ilçesinde meydana geldi. Şişirilen balon elinde patlayan Yağız Şeyoğlu'nun soluk borusuna balon parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan küçük çocuk ailesi tarafından Murgul Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale ile boğazına takılan balon parçası çıkarılan Yağız, önce Artvin Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yağız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Soluk borusuna balon parçası kaçan Yağız, kurtarılamadı

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