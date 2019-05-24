Soluk borusuna mama kaçan 3 günlük bebek, evlatlık verildiği gün öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da yaşayan Ayşe (48) ve İlhami Şanlıtürk (35) çiftinin, Muğla'nın Milas ilçesindeki aileden evlat edinmek için aldığı 3 günlük erkek bebek, yolda soluk borusuna mama kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaporta ustası İlhami Şanlıtürk, yıllardır bebeklerinin olmaması nedeniyle eşi Ayşe Şanlıtürk ile evlat edinmeye karar verdi. Şanlıtürk çifti, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailenin 3 gün önce dünyaya gelen, 'Çınar' adını verdiği erkek bebeğini evlat edinmek istedi. Çınar bebeği dün Milas'a gidip, alan Şanlıtürk çifti, Aydın'a dönmek üzere akşam saatlerinde otomobille yola çıktı. Aydın- Muğla yolu Yeni Otogar yakınlarına gedikleri sırada Ayşe Şanlıtürk, mama vermeye çalıştığı bebeğin, kucağında hareketsiz olduğunu fark etti. Şanlıtürk çifti, bebeği Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Burada doktorların müdahalesine rağmen soluk borusuna mama kaçtığı belirlenen bebek kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilirken, polis ise soruşturma başlattı.

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