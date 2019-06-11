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Soluk borusuna mama kaçan Rukiye bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yediği mamanın soluk borusunu tıkadığı 8 aylık Rukiye Kaplan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, dün akşam saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Kaplan'ın mama yedirdiği 8 aylık bebeği Rukiye, nefes almakta zorluk çekmeye başladı.

Soluk borusuna mama kaçan Rukiye bebek öldü

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yediği mamanın soluk borusunu tıkadığı 8 aylık Rukiye Kaplan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Kaplan'ın mama yedirdiği 8 aylık bebeği Rukiye, nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Minik Rukiye, annesi Fatma ve babası Adem Kaplan tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan, yediği mamanın soluk borusunu tıkadığı belirlenen Rukiye bebek, sabah saatlerinde doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.
Ölümü ile ailesini yasa boğan Rukiye Kaplan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Soluk borusuna mama kaçan Rukiye bebek öldü

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