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Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde annesi tarafından emzirilen 3 aylık Reyhan Yeloğlu, sütün nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Soluk borusuna süt kaçan Reyhan bebek öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde annesi tarafından emzirilen 3 aylık Reyhan Yeloğlu, sütün nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Damlacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 aylık Reyhan Yeloğlu’unu emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğinin nefessiz kalarak morarma olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Reyhan bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Yeloğlu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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