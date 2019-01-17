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Soluk borusunun dalına saplanan mermi çıkarıldı, sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

MANİSA'da çıkan silahlı kavgada soluk borusuna mermi saplanan Mehmet Kaçar (58) başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'da çıkan silahlı kavgada soluk borusuna mermi saplanan Mehmet Kaçar (58) başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde 2 Aralık 2018'de, evli ve 3 çocuk babası çiftçi Mehmet Kaçar'ın bir akrabasının düğününde silahlı kavga çıktı. Kavgada Kaçar iki yerinden tabancayla vurularak yaralandı. Mermilerden biri sol omzunu yaralarken diğer mermi ise kalp damarları arasından geçerek, soluk borusunun bir dalına isabet etti. Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 cerrah, 2 anestezi uzmanı ve 2 hemşireden oluşan 6 kişilik ekip tarafından 6 saat süren ameliyatla, Kaçar'ın soluk borusunun bir dalında kalan mermi çekirdeği çıkarıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan Kaçar, tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu edildi. Mermi çekirdeğinin zarar vermesi nedeniyle akciğerinin yarısı alınan Kaçar, iyileşip, üzüm bağlarındaki işinin başına dönebilmek için evinde güç toplamaya başladı. NADİR YAŞANAN BİR OLAY Kaçar'ın hastaneye ulaştığında hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Alper Çelikten, "Hemen acil yoğun bakıma alarak ameliyata karar verdik. Ameliyatta akciğerin üst kısmından girip, kalple akciğer arasındaki damar ve bronşlara zarar vermiş olan mermi çekirdeğini çıkartmak için operasyon gerçekleştirdik. Hastamızın ateşli silahla yaralanması sonucu akciğerde, kalp damarlarında ve hava yollarında hasar meydana gelmişti. Mermi çekirdeğini çıkartmak için akciğerin yarısını almak mecburiyetinde kaldık. Ameliyat sonrasında hastamız herhangi bir problem olmadan sağlığına kavuşarak, taburcu oldu" dedi. Bu tür durumların tıp tarihinde binde bir görüldüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Talha Doğruyol da, "Hastalar, hastaneye ulaştığında daha sıkıntılı bir durumda olabiliyor. Ya da maalesef hastaneye ulaşamayabiliyor. Ancak bu hastamız biraz şanslıydı ve ameliyatta da bir sıkıntı gelişmedi. Hastamız şu an oldukça iyi durumda. Nefes alışverişi son derece iyi" diye konuştu. Ameliyatını yapanların duacısı olduğunu ifade eden Mehmet Kaçar ise, "Talihsiz bir olay oldu, yaralandım. Ameliyat oldum. Şimdi durumum iyi. Ameliyattan iki gün sonra yürümeye başladım. Çiftçiliğe tekrar devam edeceğim" dedi. Kaçar'ın damadı İbrahim Cengiz ise, "Açıkçası biz umudumuzu yitirmiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada babamın durumu çok iyi. Şu anda bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Bizlerin bugünlere kavuşmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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