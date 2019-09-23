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Soluk ten hayatını kurtardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

İzmirli taksici Sebahattin Saraç, kan tetkikleri normal olmasına rağmen ’soluk ten’ nedeniyle doktor kontrolü isteyen diyetisyeninin şüphesi sayesinde hayatta kaldı.

Soluk ten hayatını kurtardı

İzmirli taksici Sebahattin Saraç, kan tetkikleri normal olmasına rağmen ’soluk ten’ nedeniyle doktor kontrolü isteyen diyetisyeninin şüphesi sayesinde hayatta kaldı. Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ’ın fiziki muayenede karaciğerinde kitle saptanan Saraç, hızlı bir şekilde ameliyata alınarak hayatta kalmayı başardı.
İzmir Adnan Menderes Havalimanındaki taksi durağında taksilicik yapan Sebahattin Saraç, aşırı kiloları nedeniyle Dr. Cüneyt Hayretdağ Kliniğinde görevli Diyetisyen Çağrı Sevgel kontrolünde zayıflamaya başladı. Saraç, geçtiğimiz 5 Temmuz tarihinde kilo kontrolü için Sevgel’e muayene oldu. Birkaç gün önce özel bir hastanede tüm kan tetkiklerine bakılan ve sonuçları normal çıkan Saraç’ın soluk tenli olduğunu fark eden Sevgel, danışanına uzman doktor kontrolü önerdi. Saraç, "Ben sağlıklıyım bir doktor kontrolüne ihtiyacım yok" dedi.
Sevgel’in ısrarı üzerine aynı klinikte görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ, Saraç’ı fiziki muayeneden geçirdi. Dr. Hayrettağ, eliyle karaciğerde bir sertlik tespit etti ve hemen karaciğer ultrasonu çekilmesini istedi.

5 santimetrelik kitle çıktı
Ultrasonda karaciğerinde 5 santimetrelik kitle tespit edilen Saraç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Doç. Dr. Murat Zeytunlu tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonda kitle çıkartıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dr. Hayretdağ, "Diyetisyen Çağrı bey danışanını ’soluk tenli’ olması nedeniyle muayene için bana yönlendirdi. Soluk bir benzi, toksik görünümü olan hastanın fiziki muayenesi sırasında karaciğerinde bir sertlik tespit ettim. Çekilen ultrasonda 5 santimetre büyüklüğünde bir kitle görüldü. Kitlenin patolojisi kanser ile uyumlu geldi. Ege Üniveristesinde acil ameliyata alındı. Operasyon sonrasında cerrahı sınırları da temiz çıktı. Onkoloji bölümü sadece immoterapi planlıyor. Soluk görüntüsünden şüphelendiğimiz hastamız kanser vücuduna yayılmadan sağlığına kavuşmuş oldu. Bu vaka, fiziki muayenenin ne kadar önemli olduğunu anlatma açısından çok önemli" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz Ağustos ayında geçirdiği operasyondan sonra sağlığına kavuşan Saraç, "Konuştuğum tüm doktorlar, benim çok şanslı olduğumu söylüyor. Hayatımı erken tanı ile kanseri gören Cüneyt Bey’e borçlu olduğumu söylediler. Hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Saraç’ı 2019 Ocak ayından beri takip ettiğini belirten Uzm. Diyetisyen Çağrı Sevgel, danışanını şeker hastalığı ve zayıflama yönünden takip ettiğini belirterek, "Son randevusuna geldiğinde soluk göründüğünü fark ettim. Danışanımı Dahiliye Uzmanımıza yönlendirdim. Hastamızın sağlığına kavuşmuş olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

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