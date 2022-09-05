HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. "Solunabilir" Kovid-19 aşısına onay çıktı! İlk örnek olacak

"Solunabilir" Kovid-19 aşısına onay çıktı! İlk örnek olacak

05.09.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli şirketin geliştirdiği "solunabilir" Kovid-19 aşısına onay verildi. CanSino Biotech'in geliştirdiği "Convidecia Air", Kovid-19 aşıları arasında enjektör yerine nebulizatör (fısfıs) ile tatbik edilen ilk örnek olacak.

"Solunabilir" Kovid-19 aşısına onay çıktı! İlk örnek olacak

Çin'de solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz edebilen Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verildi.

Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, CanSino Biotech'in geliştirdiği dünyanın ilk "solunabilir" Kovid-19 aşısının inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişiler tarafından hatırlatma dozu olarak kullanılabileceğine karar verdi.

"Convidecia Air" adı verilen aşı, şirketin daha önce geliştirdiği tek doz Kovid-19 aşısı "Convidecia"nın solunum yoluyla uygulanabilen bir versiyonu olacak.

Aşının enjektör ile uygulanan versiyonu, şubatta Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden, martta ise Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) acil kullanım onayı almıştı.

Aşının solunabilir versiyonunda enjektör yerine aşı sıvısını hava kabarcıklarına dönüştüren "nebulizatör" denilen püskürtücü aygıt (fısfıs) kullanılıyor.

Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının, solunum yoluyla bulaşan virüsün doğal enfeksiyon yolunu uyarması, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor.

Convidecia Air, Kovid-19 aşıları arasında enjektör yerine nebulizatör (fısfıs) ile tatbik edilen ilk örnek olacak.

Sprey formundaki aşılar, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılıyor. Yöntem, aşıların üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.

Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin sağlık erişimin yeterli olmadığı uzak bölgelerde kullanım açısından kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyarak muhafaza edilebiliyor. Bunun küresel olarak daha yaygın bağışıklık korumasına yardımcı olacağı umuluyor.

THE LANCET'TE SONUÇLARI YAYIMLANMIŞTI

Solunabilir aşı için yapılan, sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlanan klinik denemelerde güçlü bağışıklık tepkisi uyandırdığı görülmüştü. Çin'in Jiangsu eyaletinde 420 yetişkin üzerinde yapılan denemede aşının, daha önce Sinovac tarafından geliştirilen Coronavac aşısından iki doz yaptırmış deneklerde solunum organlarının hücrelerinin virüse daha dirençli kıldığı tespit edilmişti.

Acil kullanım onayının ardından CanSino Biotech hisseleri, Şanghay Borsası'nda yüzde 10, Hong Kong Borsası'nda yüzde 7 değer kazandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm gününüzü mahvediyor! Bu alışkanlıktan kurtulmak için...Tüm gününüzü mahvediyor! Bu alışkanlıktan kurtulmak için...
Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!
Adnan Oktar olayında yeni skandal!Adnan Oktar olayında yeni skandal!
Anahtar Kelimeler:
Aşı koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı

Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti

Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti

Son paylaşımı olay oldu! 'Nadiren atıyorum'

Son paylaşımı olay oldu! 'Nadiren atıyorum'

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.