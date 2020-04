Solunum egzersizleri ile akciğer kapasitenizi geliştirebilirsiniz

Son aylarda tüm dünya gibi Türkiye de alışılagelmişin dışında zor zamanlardan geçiyor. İnsanın tabiatında var olan, içinde bulunduğu zamana, mekana ve şarta göre yaşaması kuralına en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçiliyor. Hareketsiz yaşam bir süre sonra özellikle ileri yaşta kas kaybına sebep olabiliyor.

'EVDE HAREKET HER BEDENE İYİ GELECEK'

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Ülke içinde alınan kurallara toplum olarak uymamız hayati önem taşıyor. Bunun yanında hareketsizliğin genç veya yaşlı tüm bedenlere olan zararı gün sonunda sağlığımızı olumsuz etkilememeli diyoruz. Bu sebeple, diyoruz ki “Evde hareket her bedene iyi gelecek”. Hareketin yanında, her şartta altını çizdiğimiz sağlıklı beslenme bugünlerde her zaman olduğundan daha büyük önem arz ediyor. Günlük yeterli sebze ve meyve tüketimi her gün ve her öğün sağlanmalıdır. Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir protein kaynağı olan kuru baklagiller ise her gün tüketilebilir.

Bu dönemde sınırlı tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler ise kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri ve aşırı tuz içeren besinlerdir. Yeterli vitamin ve mineral tüketiminin sebze, meyve, tam tahıl ve yağlı tohumlar gibi yiyeceklerle sağlanması da doğru tercih olacaktır” dedi.

Spor Eğitmeni Semra Demirer de, “Hedefimiz günlük, düzenli ve aktif olmaktır. 5 - 18 yaş arası günde ortalama 60 dakika, diğer yaş gruplarının ise haftada en az 150 dakika egzersiz yapması sağlıklı olacaktır. Yoğunluk seviyesinin ise kişinin kendi kondisyonuna göre belirlenmesi yerinde olur” dedi.