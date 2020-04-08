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Solunum egzersizleri ile akciğer kapasitenizi geliştirebilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

Koronavirüsün hedefindeki akciğer için kapasite geliştirilmesinde solunum egzersizlerinin fayda sağladığından bahseden uzmanlar, hareketsiz yaşamla gelen kas kaybına dikkat çekti.

Solunum egzersizleri ile akciğer kapasitenizi geliştirebilirsiniz

Son aylarda tüm dünya gibi Türkiye de alışılagelmişin dışında zor zamanlardan geçiyor. İnsanın tabiatında var olan, içinde bulunduğu zamana, mekana ve şarta göre yaşaması kuralına en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçiliyor. Hareketsiz yaşam bir süre sonra özellikle ileri yaşta kas kaybına sebep olabiliyor.

'EVDE HAREKET HER BEDENE İYİ GELECEK'

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Ülke içinde alınan kurallara toplum olarak uymamız hayati önem taşıyor. Bunun yanında hareketsizliğin genç veya yaşlı tüm bedenlere olan zararı gün sonunda sağlığımızı olumsuz etkilememeli diyoruz. Bu sebeple, diyoruz ki “Evde hareket her bedene iyi gelecek”. Hareketin yanında, her şartta altını çizdiğimiz sağlıklı beslenme bugünlerde her zaman olduğundan daha büyük önem arz ediyor. Günlük yeterli sebze ve meyve tüketimi her gün ve her öğün sağlanmalıdır. Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir protein kaynağı olan kuru baklagiller ise her gün tüketilebilir.
Bu dönemde sınırlı tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler ise kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri ve aşırı tuz içeren besinlerdir. Yeterli vitamin ve mineral tüketiminin sebze, meyve, tam tahıl ve yağlı tohumlar gibi yiyeceklerle sağlanması da doğru tercih olacaktır” dedi.
Spor Eğitmeni Semra Demirer de, “Hedefimiz günlük, düzenli ve aktif olmaktır. 5 - 18 yaş arası günde ortalama 60 dakika, diğer yaş gruplarının ise haftada en az 150 dakika egzersiz yapması sağlıklı olacaktır. Yoğunluk seviyesinin ise kişinin kendi kondisyonuna göre belirlenmesi yerinde olur” dedi.

AKCİĞERLERİNİZİ SOLUNUM EGZERSİZLERİ İLE GELİŞTİRİN

Demirer, evde geçirilen süreyi aktif hale getirmenin esas hedef olduğunun altını çizerek, “Özellikle virüsün başlıca hedef aldığı akciğer için kapasite geliştirilmesinde solunum egzersizleri fayda sağlayacaktır. Göğüs hareket ettirilmeden karından derin ve yavaş nefesler alarak, solunum fonksiyonlarımıza katkıda bulunabiliriz. Akciğer kapasitesi için faydalı olacak diğer bir etkinlik ise aerobik egzersizleridir. İp atlama, yerinde koşu veya zıplamak buna örnek olabilir. Bir diğer önemli nokta ise kuvvetlendirme egzersizleridir. Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için haftada en az 2 kez kuvvetlendirme egzersizi öneriyor. Mini squatlar, mekik ve şınav, her yaş grubuna uygun ve herkesçe bilinen hareketler bu anlamda alternatif olacaktır. Denge egzersizleri de özellikle yaşlı popülasyon için düşme riskini önlemek adına yapılabilir. Tek ayak üzerinde durma, gözler kapalı tek ayak üzerinde durma gibi hareketler yine kondisyon seviyesine göre yapılabilir. Her yaş grubuna önereceğim diğer egzersiz tipi ise streching, yani esneme egzersizleridir. Evdeki birçok ekipmandan faydalanmak mümkün; bir yer paspası sopası ile bütün omuz çevresi kaslarımızı esnetebiliriz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Akciğer solunum egzersizleri

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