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Solunum güçlüğü çeken bebeğe, ambulans helikopterle sevk

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde solunum güçlüğü çeken erkek bebek, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Solunum güçlüğü çeken bebeğe, ambulans helikopterle sevk

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde solunum güçlüğü çeken erkek bebek, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yahyalı Devlet Hastanesi'nde Hayriye Yahşi'nin normal doğumla dünyaya getirdiği bebeğin solunum güçlüğü çektiği belirlendi. Henüz adı konulmamış erkek bebeğe doktorlar müdahalede bulundu. Bebeğin sağlık durumu ağırlaşınca, tedavisinin üçüncü basamak yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi gerekli koordinasyonu sağlayarak, İl Sağlık Müdürlüğü ambulans helikopterini Yahyalı'ya yönlendirdi. Sağlık ekipleri ve doktorların gözetiminde, ambulans helikopterdeki kuvöze alınan bebek, 15 dakika içinde Kayseri Şehir Hastanesi'nin heliportuna ulaştırıldı. Ambulans helikopterin heliporta inmesinin ardından alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri, kuvöz içerisindeki bebeği ilgili kliniğe hızla ulaştırdı. Bebek tedaviye alındı.

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Solunum güçlüğü çeken bebeğe, ambulans helikopterle sevkSolunum güçlüğü çeken bebeğe, ambulans helikopterle sevkSolunum güçlüğü çeken bebeğe, ambulans helikopterle sevk

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