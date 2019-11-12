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Solunum güçlüğü çeken genç kadının akciğerinden karanfil çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:41 | Son Güncelleme

Denizli'de, solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran S.E.T.'nin (22) akciğerinden karanfil çıktı.

Denizli'de, solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran S.E.T.'nin (22) akciğerinden karanfil çıktı. Genç kadının daha önce çiğnerken derin nefes alması nedeniyle karanfilin sağ akciğerine kaçtığı belirtilirken, uyarılarda bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.
Denizli'de yaşayan S.E.T., solunum güçlüğü ve hırıltı şikayetiyle PAÜ Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede kontrolleri yapılan kadının sağ akciğerinde, daha önce yuttuğu karanfilin bulunduğu tespit edildi. Tedaviye alınan S.E.T.'nin, akciğerindeki karanfil, bronkoskopi işlemi yapılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. S.E.T.'nin 5 gün önce yaşadığı baş ağrısı nedeniyle karanfil çiğnediği, karanfil ağzındayken derin nefes alması sonucu karanfili yanlışlıkla yuttuğu belirtildi.
?ERKEN MÜDAHALE EDİLMEZSE AKCİĞERLER BÜZÜŞEBİLİR?
PAÜ Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, hastaya başarılı bir işlem uygulandığını ve sağlığına kavuştuğunu belirtti. Vatandaşları karanfil çiğneme konusunda uyaran Doç. Dr. Uğurlu, hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda akciğerlerin büzüşmesi ve görevini yerine getirememesi, tıkanıklık sonrasında zatürre gibi komplikasyonlarla karşı karşıya kalınabileceğini, bu durumun ölümle bile sonuçlanabileceğini söyledi.

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