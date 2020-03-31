Solunum problemleri olan yaşlı komşusunun market alışverişini köpek Sunny yapıyor

Hepimiz biliyoruz ki bu zor zamanları aşmak için birlikte çalışmak zorundayız. Buna evcil hayvanlarımız da dahil. Colorado’da yaşayan Sunny ismindeki köpeğin, yaşlı komşusuna market ihtiyaçlarını götürmesi bugünlerde pek çok kişinin daha çok umutlanmasını sağlıyor.

KÖTÜ GÜN KOMŞUSU

Sunny’in sahibi Eveleth, komşusu Renee’yi 10 seneden daha uzun bir süredir tanıyor ve bu yüzden yaşlı komşusuna yardım etmek istedi. Yaşlı komşu Renee, kronik solunum hastası. Bilindiği üzere koronavirüsü bağışıklığı düşük olanlar ve solunum problemleri olanlar için daha tehlikeli. Kendini korumak için Renee evde karantinada kalmaya karar verdi. Eveleth de köpeği Sunny’nin komşusunun teslimatçısı olmasına karar verdi.

Teslimat süreci gayet basit işliyor. Renee alışveriş listesini Sunny’e veriyor, Sunny de Eveleth’e. Eveleth, market alışverişini yapıyor ve Sunny yaşlı komşusu Renee’ye teslim ediyor. Sunny, Renee’ye karşı sorumluluklarını haftalardır hatasız yerine getiriyor.

KÖPEKLER KORONAVİRÜS TAŞIMAZ

Sunny yaşlı komşusunun yalnızca sosyal mesafesini korumasına yardım etmiyor ayrıca komşusunun kendisini yalnız hissetmesini de engelliyor. Renee “ Sunny’in buraya beni ziyarete gelmesi beni iyi hissettiriyor. Bu da iletişimin bir yolu” diyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, köpekler koronavirüsünü taşıyamazlar ya da insanlara geçiremezler bu da Sunny’nin teslimatçılığını daha da güzel yapıyor.



