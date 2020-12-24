Solunum sistemi fizyolojisi nedir? Solunum sistemi hastalıkları nelerdir?

Kandaki karbondioksit ile oksijenin yer değiştirerek doku ve organlara gerekli oksijenin iletilmesini sağlayan solunum sistemi vücudumuz için gerekli enerjiyi almamızı da sağlar. Bu sistem ve organlarda meydana gelen rahatsızlıklar solunum yolu hastalıkları olarak bilinir. Siz de solunum yolu hastalıkları ve tedavileri ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için solunum yapmaya ihtiyaç duyarlar. Solunum sistemi, gerekli olan oksijenin havadan alınarak, kana verilmesini, karbondioksit gazının ise alınarak dışarıya atılmasını sağlayan sisteme verilen isimdir. Solunum sistemi nefes alıp verme yoluyla gerçekleşir.
Solunum sistemi organları, solunum sistemini oluşturan organlara verilen addır. İnsan yaşamının sürdürülebilmesi için bu organlara ihtiyaç vardır. İnsan vücudundaki solunum organları sırasıyla şu şekildedir:
Diyafram kası, göğüs kasları ve kaburgalar solunuma yardımcı olan yapılardır. Akciğerlerin nefes alışverişinde göğüs kaslarının genişlemesi oldukça önemlidir. Bu organlar, ana solunum sistemi organlarına destek olurlar.
Solunum sistemi birçok organ, kas hücresi ve kemikten oluşur. Nefes alıp verme, kan dolaşımı esnasında karbondioksiti oksijen ile değiştirme, koklama hissi yaratma, ses tellerinin titreşimi solunum sisteminin görevleri arasında yer alır.
Solunum sistemi nefes alıp verme ile çalışır. Soluk alma sırasında diyafram kası kasılır ve düzleşir, kaburga kasları kasılır. Böylece göğüs boşluğu genişler, akciğerlerin basıncı azalır ve akciğerlere hava dolar.
Soluk verme sırasında ise diyafram kası ve kaburga kasları gevşer. Bu şekilde de göğüs boşluğu daralır, akciğerlerin basıncı artar, hacmi azalır ve akciğerlerdeki hava boşalır.
Genellikle iltihabi hastalıklar arasına dahil edilen solunum sistemi hastalıkları, bu sisteme bağlı olan organlarda meydana gelen hastalıklara verilen isimdir. Solunum sistemi hastalıkları, insanların en son yaşadığı hastalıklardandır. Peki solunum sistemi hastalığının çeşitleri nelerdir? Solunum sistemi hastalıkları ikiye ayrılır. Bunlar üst solunum hastalıkları ve alt solunum hastalıklarıdır. Gelin bu rahatsızlıkları ve çözüm yollarını daha detaylı olarak ele alalım.
Üst solunum yolu organları burun ve yutaktan oluşur. Üst solunum yolu hastalıkları arasında en sık karşılaşılanlar nezle, grip, sinüzit, larenjit ve farenjittir. Burun ve yutak bölgelerinin iltihaplanmasıyla oluşan tüm bu hastalıklara üst solunum yolu hastalıkları denir. Ayrıca üst solunum yolları kulak ve alt solunum sistemleri ile de iletişim içerisindedir.
Üst solunum sistemi hastalıkları nedenleri farklılık gösterebilmektedir. Mikrop, bakteri ve virüs üst solunum sisteminin başlıca sebepleri arasında yer alır.
Üst solunum sistemi hastalıkları belirtileri genellikle daha çok öksürük ve boğaz ağrısı şeklinde görülür. En sık görülen diğer belirtileri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
Üst solunum sistemi hastalarının en önemli tedavi şekli temiz havadır. Düzenli beslenme, sıvı tüketiminde artış da iyileşme süreci için oldukça önemlidir. Doktorun yazdığı reçeteye uygun ilaçlar alınarak tedavi sağlanır.
Alt solunum sistemi organları gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden oluşur. En sık görülen alt solunum sistemi hastalıkları ise akut bronşit, verem, koah, zatürre, akciğer kanseridir.
Alt solunum sistemi hastalıkları genellikle bulaşıcıdır. Hava ve temas yoluyla kişiden kişiye bulaşır. İyileşme süreci 2 - 3 hafta arasında değişir. Koah, verem, kanser gibi hastalıklar alt solunum yolu hastalıkları arasında olduğundan oldukça dikkat gerektirir. Sigara içmek ve havası kirli ortamlarda bulunmak alt solunum sistemi hastalıklarına neden olabilmektedir.
Alt solunum sistemi hastalıklarının en belirgin belirtisi halsizlik ve kuru öksürüktür. En sık görülen diğer belirtileri ise aşağıda bulabilirsiniz:
Alt solunum yolu hastalıklarında mutlaka doktora başvurmak ve onun yazdığı reçetelere uymak gerekir. Bu ilaçlar düzenli olarak alınmalıdır. Düzenli ve dengeli beslenmek, takviye olarak vitamin kullanmak da oldukça önemlidir.
Solunum sistemi hastalıkları ve korunma yolları hastalığa göre çeşitlilik gösterse de bu rahatsızlıklardan korunmak aslında sağlıklı yaşam ile mümkün olabiliyor. Peki korunma yolları nelerdir?
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