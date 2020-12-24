Solunum sistemi fizyolojisi nedir? Solunum sistemi hastalıkları nelerdir?

Kandaki karbondioksit ile oksijenin yer değiştirerek doku ve organlara gerekli oksijenin iletilmesini sağlayan solunum sistemi vücudumuz için gerekli enerjiyi almamızı da sağlar. Bu sistem ve organlarda meydana gelen rahatsızlıklar solunum yolu hastalıkları olarak bilinir. Siz de solunum yolu hastalıkları ve tedavileri ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Solunum Sistemi Nedir?

Bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için solunum yapmaya ihtiyaç duyarlar. Solunum sistemi, gerekli olan oksijenin havadan alınarak, kana verilmesini, karbondioksit gazının ise alınarak dışarıya atılmasını sağlayan sisteme verilen isimdir. Solunum sistemi nefes alıp verme yoluyla gerçekleşir.

Solunum Sistemi Organları Nelerdir?

Solunum sistemi organları, solunum sistemini oluşturan organlara verilen addır. İnsan yaşamının sürdürülebilmesi için bu organlara ihtiyaç vardır. İnsan vücudundaki solunum organları sırasıyla şu şekildedir:

Burun / ağız

Yutak

Gırtlak

Soluk borusu

Bronş

Bronşçuk

Akciğerler

Solunuma Yardımcı Yapılar Nelerdir?

Diyafram kası, göğüs kasları ve kaburgalar solunuma yardımcı olan yapılardır. Akciğerlerin nefes alışverişinde göğüs kaslarının genişlemesi oldukça önemlidir. Bu organlar, ana solunum sistemi organlarına destek olurlar.