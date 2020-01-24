HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Solunum sistemi virüslerinin salgınlarına yeni bir etken mi ekleniyor

Solunum sistemi virüslerinin salgınlarına yeni bir etken mi ekleniyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan gizemli virüsün yeni bir salgının habercisi olabileceğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.

Solunum sistemi virüslerinin salgınlarına yeni bir etken mi ekleniyor

Çin’de ortaya çıkan gizemli virüsün yeni bir salgının habercisi olabileceğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Uzakdoğu’dan başlayan ve kedi kaynaklı olabileceği düşünülen, dünyaya yayılan bine yakın insanın ölümüne sebep olan MERS gibi aynı aileden olan bu yeni Coronavırus son 3-4 hafta içinde Çin’de Wuhan şehrinde saptanmıştır. SARS ve MERS gibi solunum sistemine yerleştiği, grip benzeri bulgular verdiği ve grip gibi zatürre yapabildiği ve bunun sonucunda yüksek oranda ölüme sebep olduğu bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili hastalığı yakın izlemeye almıştır. Bu şehirde bir balık marketten yayıldığı düşünülmüş, kaynağın deniz ürünleri olabileceği ileri sürülmüş, market kapatılmış, ancak son günlerde insandan insana bulaştığı da saptanmıştır’’ dedi.
Ortaya çıkan bu virüsün corona virüs ailesinden olduğunu ve bu aileden 6 virüsün bilindiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Yeni tanımlanan bu virüs ailenin 7’ncisi olarak biliniyor. Daha önce ortaya çıkan SARS ve MERS virüslerinin yakın akrabası diyebiliriz. Diğerleri gibi bu salgının da yayılma ihtimali var ancak virüsün nasıl bulaştığının tam olarak ortaya konamamasından dolayı olgu sayılarının ne kadar daha çoğalacağı bilinmemektedir" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Reşit Mıstık, virüs ile ilgili sözlerine şunları ekledi:
"Son veriler Çin’in Wuhan şehrinden Çin’de birçok eyalete yayıldığı ve 440’tan fazla kişide tespit edildiği ve 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Sayının gittikçe arttığı, aslında bildirilmeyen olgular düşünüldüğünde sayının daha da çok artacağı görülmüştür. Çin dışında Japonya’da bölgeye seyahat eden bir kişide ve Hongkong’ta 2 kişide saptanmıştır. Büyük olasılıkla bulaş yolu solunum sistemidir. Hasta kişilerin öksürme ve aksırması ile veya hasta kişilerin elleriyle etrafa yayılan virüsün solunum yolu ile solunması virüsle temas etmiş ellerle göz akı ve mukozalara teması ile bulaşabildiği düşünülmektedir. Kuluçka süresi sonunda zatürre oluşabildiği ve hastaların bu şekilde kaybedilebildiği düşünülmektedir. Çinli sağlık yetkilileri Wuhan şehrine seyahati ve bu şehirde yaşayanların şehir dışına çıkmamalarını önermektedir. Dünya Sağlık Örgütü sars, domuz gribi ve ebola gibi bu hastalığı da yakın takibe almıştır. Destekleyici tedavi dışında şu anda bilinen bir özgül bir tedavisi yoktur. Aşısı yoktur."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
'Türkiye'de korona vakası yok ama...''Türkiye'de korona vakası yok ama...'
Koronavirüs: Ölü sayısı artıyor, Çin beş kenti karantinaya aldıKoronavirüs: Ölü sayısı artıyor, Çin beş kenti karantinaya aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kritik uyarı: Korona virüsüne bağlı Türkiye'de vaka yok ama zatürrede artış var

'Türkiye'de korona vakası yok ama...'

Stres nasıl saçları beyazlatıyor? Bilim insanları açıkladı!

Stres nasıl saçları beyazlatıyor? Bilim insanları açıkladı!

Grip tedavisinde grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

MR Füzyon biyopsisi nedir? Avantajları nelerdir?

Prostat kanserinde sevindiren haber! 'Yüzde 100 başarı sağlıyor'

HoLEP ameliyatı nedir? Avantajları nedir?

Erkekler dikkat! 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor

Kadınlarda 7 kısırlık belirtisi

Kadınlarda 7 kısırlık belirtisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.