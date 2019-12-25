Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kronik solunum yetmezliği hastalığı bulunan 1 yaşındaki Su Şahinoğulları, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin ağabeyinin de, 4 yaşındayken aynı hastalıktan 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Orhangazi ilçesinde yaşayan Selin Karadağ'ın kızı Su Şahinoğulları, henüz 3 aylıkken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kronik solunum yetmezliği teşhisi konulan bebek, aylarca cihaza bağlı yaşadı. Geçen Nisan ayında Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Su bebeğin evinde nefes alabilmesi ihtiyacı olan ev tipi mekanik cihazının alımı için başlattığı yardım kampanyası bir günde sonuç verirken, o günden sonra evinde nefes alan Su bebek, dün sabah saatlerinde evindeyken aniden rahatsızlandı. Nabzı düşmeye başlayan Su bebek, özel araçla evinin yakınındaki özel bir sağlık merkezine götürüldü. Kalbi duran Su bebek, buradan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su Şahinoğulları, hayatını kaybetti. Su'nun ağabeyi Doruk Şahinoğulları'nın da 4 yaşındayken aynı hastalık sebebiyle, 2017 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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