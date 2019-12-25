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  4. Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı (2) 

Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:54 | Son Güncelleme

AYNI HASTALIKTAN ÖLEN AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kronik solunum yetmezliği hastalığı bulunan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 1 yaşındaki Su Şahinoğulları, son yolculuğuna uğurlandı.

AYNI HASTALIKTAN ÖLEN AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kronik solunum yetmezliği hastalığı bulunan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 1 yaşındaki Su Şahinoğulları, son yolculuğuna uğurlandı. Öğle vakti, Orhangazi Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınan cenaze namazına, anne Selin, dede Ertan ve anneannesi Gülçin Karadağ ile çok sayıda yakını katıldı. Anne Selin ile dede Ertan Karadağ'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Su bebek, kılınan cenaze namazının ardından, 4 yaşındayken aynı hastalıktan hayatını kaybeden ağabeyi Doruk'un mezarının yanına defnedildi.

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