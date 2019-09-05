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SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 23:43 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin ilk atış testinde hedefi başarıyla vurmasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.“Gurur günümüz”Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Gurur günümüz!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin ilk atış testinde hedefi başarıyla vurmasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

“Gurur günümüz”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Gurur günümüz! Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.”

“SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu”
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu. Ardışık delici harp başlıklı SOM-B2 füzesinin geliştirme, yer ve uçuş testleri tamamlandı” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SOM-B2 füzesinin atış testine ilişkin görüntüyü de paylaştı.

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