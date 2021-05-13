Soma’da 301 maden şehidi anıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 7 yıl önce yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci, Maden Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. Düzenlenen anma programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Soma Kaymakamı Ali Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Büyükşehir Soma Koordinatörü Can Doğan Cansever, siyasi parti temsilcileri, madenci aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılanlar özellikle mezar başlarında bekleyen çocuklarla yakından ilgilenirken, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Maden şehitliğini ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bırakarak ailelerle konuştu.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün yaptırdığı dua ile resmi anma programı sona erdi.

(İHA)

