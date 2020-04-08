HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soma'daki kan donduran cinayette DNA raporu çıktı

Soma'daki kan donduran cinayette DNA raporu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki ayrı baraj gölüne atılan insan parçaları ile ilgili DNA sonuçları çıktı. Cesedin 7 Şubat’tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Soma’nın Bayat Mahallesi’nde yaşayan Özcan Eren’e ait olduğu belirlendi. Eren’in adli tıptaki cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak 9 Nisan tarihinde Soma’nın Bayat Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

Soma'daki kan donduran cinayette DNA raporu çıktı

14 Mart tarihinde çevredeki vatandaşlarca bulunan kesik insan kolunun ardından Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölü çevresinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin katılımıyla özel dalgıçlar günlerce insan parçaları aramış ve Özcan Eren’e ait birçok vücut parçaları bulunmuştu. Aynı vücuda ait iki parça da 42 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkağaç Aydıncık Baraj gölünde bulunmuştu.
2
Özcan Eren’e ait olduğu düşünülen ceset parçaları İzmir Adli Tıp Kurumunda incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Özcan Eren’e ait olduğu belirlendi. Aileye teslim edilecek olan Özcan Eren için yarın Bayat Mahallesi’nde cezaze düzenlenecek.
3
Soma’da dehşet verici cinayetle ilgili olarak Veteriner M.T. gözaltına alınmış cezaevinde suçunu itiraf etmişti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiAytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Manisa Soma cinayet

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Otostop çekerken polise yakalanan kızdan pişkin sözler

Otostop çekerken polise yakalanan kızdan pişkin sözler

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Demet Akalın ağzını bozdu! 'G.t bacak...'

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Müjde Ar kötü haberi verdi!

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

Yaz döneminde telafi eğitimi mi yapılacak?

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Berat kandili orucu için sahur saat kaçta?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
Son dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

RTÜK’ten Halk TV’ye koronavirüs cezası

RTÜK’ten Halk TV’ye koronavirüs cezası

İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği!

İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği!

Kuşadası kıyılarına ölü zehirli denizanaları vurdu! 'Görenler çıplak elle temas etmesin' uyarısı

Kuşadası kıyılarına vurdu! 'Çıplak elle dokunmayın'

Kocaeli'de korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp intihar etti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması! 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.