Soma'daki vahşette veteriner, cesedin suda ne kadar sürede bozulacağını araştırmış

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında geçen 14 Mart'ta, vatandaşlar tarafından omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine harekete geçen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi.

Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgilerin ardından kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.

'AMCASINI BABASI ZANNETMİŞ'

Fidye mektubundaki hiçbir detayı atlamayıp, şüpheliye ulaşmaya çalışan polis, şüpheleri Mehmet Tahta'ya yoğunlaştıracak bir detaya daha ulaştı. Mektupta yazılı telefon numarasında kayıp gencin babası yerine amcasının numarasının yazılı olmasından kuşkulanıp, bu konuda yoğunlaşan polisin, çevrede yaptığı çalışma sonucunda Tahta'nın Özcan Eren'in amcasını babası zannederek böyle bir şey yaptığını da belirledi.