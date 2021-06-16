Soma Davası'nda karar açıklandı, madenci aileleri 'Adalet adliye duvarlarında asılı kaldı' diyerek tepki gösterdi

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4 sanık için yeniden görülen davasında karar açıklandı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Faciada yaşamını yitiren madencilerin aileleri ve yakınları karara tepki gösterdi. Ailelerin avukatlarının reddi hakim talebi ise "yerinde olmadığı" gerekçesiyle reddedildi. Karar Yargıtay'dan dönmüştü Davanın 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 20 Ocak'ta yerel mahkemenin kararıyla ilgili yaptığı temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'un "bilinçli taksir derecesinde kusurları bulundukları" gerekçesiyle haklarında verilen kararları bozmuştu.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 13 Nisan'da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlanmıştı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Demirören Haber Ajansı (DHA), madenci aileleri, STK'lar ve siyasi parti üyelerinin güvenlik önlemleri nedeniyle yürüyerek duruşma salonuna geldiğini aktardı. Tutuksuz yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan duruşmaya SEGBİS'le katıldı. Mahkeme başkanı, 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Can Gürkan'ın daha önce verilen kararda 15 yıl olan hapis cezasının 20 yıla çıkarılmasına karar verdi. Daha önce beraat eden mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. DHA'nın haberine göre karar okunduğu sırada madenci aileleri tepki gösterdi, avukatları da sıralara vurdu. Polis ve madenci aileleri arasında kısa süreli arbede yaşandığı bildirildi.

Madenci ailelerinin avukatları, reddi hakim talebinde bulundu ancak yerinde olmadığı gerekçesiyle bu talepleri reddedildi. Avukat Can Atalay, sanıkların hak ettikleri cezayı almadıklarını söyledi. Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargıtay, geçtiğimiz eylül ayında sanıklara önce olası kattan ceza verdi. Sonrasında üyeleri değiştirilerek olmayacak bir yöntemle kendi kararını bozdu ve bilinçli taksirle ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Bugün Can Gürkan, Adem Osmanoğlu ve Efkan Kurt'a bilinçli taksirden hüküm kuruldu. Birçok işçi kardeşlerimizin ölümünden sorumlu olduğu açık olan Haluk Evinç beraat etti." "Nisan 2020'de çıkan Alaattin Çakıcı affı olarak bilinen düzenleme sonrasında yatarları ciddi biçimde azalmıştı. Dolayısıyla taksirle işlenen suçlar için infaz düzenlemesi gelirse bir gün bile yatmazlar. Bu memlekette kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir davamız." Madenci aileleri tepkili: '**Adalet adliye duvarlarında asılı kaldı**' Maden faciasında yaşamını yitirenlerin aileleri de, cezaların yetersiz olduğu gerekçesiyle karara tepkiliydi.