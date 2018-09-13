Soma faciası davası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davada gerekçeli karar açıklandı. Bu gelişmeden sonra 6 yıl 3 ay ila 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanığın avukatları ile mağdur ailelerin avukatları bir üst mahkeme olan İzmir'deki Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Dosya üzerinden davayı inceleyecek olan Bölge Adliye Mahkemesi'nin, duruşmaları gerekli gördüğü takdirde sanıklı da yapabileceği ifade edildi.

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçen 11 Temmuz tarihinde mahkeme heyeti kararını açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, maden mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme ayrıca Can Gürkan'ı 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men etti. Davada, tutuksuz yargılanan sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında şirketin patronu Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

GEREKÇELİ KARAR 5 BİN 820 SAYFA

Mahkeme heyeti daha sonra, sanıkların savunmalarından mağdur ailelerin anlatımlarına, yaralı kurtulanların tanıklıklarından sanıklara yönelik değerlendirmelere kadar pek çok konuya yer verilen toplam 5 bin 820 sayfalık gerekçeli kararı açıkladı. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a ait bölümdeki değerlendirmelerde önemli ve çarpıcı tespitlere yer verdi. Kararda, "Can Gürkan'ın, Eynez ocağındaki yangınlardan ve ocağın yapısal eksikliklerinden, ocağın devir alındığı tarihten, yani en baştan itibaren şirketin yönetimi kurulu başkanı olarak haberdar olduğu hususu, mahkememiz tarafından kabul edilmiştir" denildi. Kararda ayrıca, "İddianameye konu olayın en önemli ve temel nedeni, yönetim anlayış ve uygulamalarından kaynaklanan yapısal nitelikte nedenlerdir. İddianameye konu olan olay, bir anlık hatalı uygulama, bir işçinin yanlış bir davranışına münhasıran bir vardiyaya tesadüf eden bir icrai harekete gibi anlık kusurlu bir harekete dayanmamaktadır" ifadeleri yer aldı. Can Gürkan için duruşmada 'taksirle ölüme neden olmak'tan 15 yıl hapis cezası verildiği açıklanırken, gerekçeli kararda ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yer aldı.

AVUKATLAR İTİRAZDA BULUNDU

Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra hem sanık avukatları, hem de mağdur ailelerin avukatları cezalara itirazda bulunmak için harekete geçti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın avukatı başta olmak üzere ceza alan tüm sanıkların avukatları ile mağdur ailelerin avukatları İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Dosya üzerinden davayı inceleyecek olan Bölge Adliye Mahkemesi'nin, gerekli gördüğü takdirde duruşmayı sanıklı da yapabileceği ifade edildi.

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