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Soma faciası davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 51 sanıklı davada yerel mahkemenin verdiği kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce onanması ve 5 tutuklu sanıktan şirketin sahibi Can Gürkan'ın tahliye edilmesine, mağdur ailelerin avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu.

Soma faciası davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 51 sanıklı davada yerel mahkemenin verdiği kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce onanması ve 5 tutuklu sanıktan şirketin sahibi Can Gürkan'ın tahliye edilmesine, mağdur ailelerin avukatları Yargıtay'a itirazda bulundu. Kararın bozulmasını isteyen avukatlardan Hatice Aslan Atabay, sanıklara ceza verilirken, suç vasfının değerlendirilmesinde hataya düşüldüğünü ileri sürdü.
Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçen yıl 11 Temmuz'da mahkeme kararını verdi. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu'nun açıkladığı kararla, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yanısıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI, CAN GÜRKAN'I TAHLİYE ETTİ
Yerel mahkemenin verdiği karara hem mağdur ailelerin hem de sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yaptığı değerlendirme sonrasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını, 37 sanığın ise beraat kararlarını yerinde bulup, onadı. Ardından da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti.
MAĞDUR AİLELERİN SON UMUDU YARGITAY
Sanıklara verilen cezaları az bulan aileler, hem kararın onanmasına hem de Can Gürkan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Acılı aileler ve avukatları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nin kararının temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'ın kararı bozmasını ve dosya incelemesinin de duruşmalı yapılmasını talep eden ailelerin avukatlarından Hatice Aslan Atabay, temyiz dilekçesinde; sanıkların 'olası kastla öldürme', 'olası kastla ihmali eylemle öldürme', 'olası kastla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama', 'bilinçli taksirle birden fazlasını öldürme ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama', 'taksirle birden fazlasını öldürme ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama' suçlarından cezalandırılmadığını, suç vasfının değerlendirilmesinde hataya düşüldüğünü savundu.

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Soma faciası davasında Yargıtay'a temyiz başvurusu

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