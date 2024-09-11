Soma faciasında madenci yakınını tekmelemişti! Yusuf Yerkel ile ilgili çarpıcı iddia: 'Yurt dışı görevinden istifa etti, TFF'de işe başladı'

2014'te Yusuf Yerkel, dönemin başbakanlık müşaviri iken 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma faciasında bir madenci yakınını tekmelemesiyle hafızalara kazınmıştı.

Yerkel Ocak 2022’de ise Frankfurt Başkonsolosluğuna Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı.

İSTİFA ETTİ İDDİASI

ODA TV'nin haberine göre Yerkel'in ateşelik görevinden istifa ederek 1 Eylül itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) koordinatör olarak işe başladığı iddia edildi.

YILLAR SONRA KONUŞMUŞTU

Yerkel Soma'daki olayla ilgili yıllar sonra konuşmuş ve "Bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim. Böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum" demişti.