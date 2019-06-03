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"Soma kurabiyesi" kadınlara kazanç kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde, kurabiye yaparak geçimini sağlayan kadınlar, aynı zamanda ihtiyaç sahibi hemcinslerinin ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sunuyor - Soma Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Çiler: "Dernek üyesi kadınlarımız kurabiye yaparak aile bütçelerine katkı sunuyor. Diğer taraftan dernek olarak Soma'daki ihtiyaç sahibi kadınlara yardımda bulunuyoruz" - Dernek üyesi Gülçin Gümüşten: "Elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmıyla ihtiyaçlarını karşılıyoruz, kalan kısmıyla da derneğe başvuran ihtiyaç sahibi kadınlara yardım ediyoruz"

MANİSA (AA) - MUSTAFA MURAT KAYGUSUZER - Manisa'nın Soma ilçesinde, Ramazan Bayramı'na özgü hazırlanan "Soma kurabiyesi" kadınların geçim kaynağı haline geldi.

Soma Kadın Dayanışma Derneği, 5 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak, "Soma kurabiyesi"nin marka tescilini aldı.

Bölgede yaklaşık 2 asırdır Ramazan Bayramı öncesi yöre halkı tarafından hazırlanan kurabiye, bir yılı aşkın süre bozulmadan muhafaza edilebiliyor.

Dernek üyesi kadınlarca ramazan ayı boyunda hummalı bir çalışmayla üretilen ve yapımında kullanılan malzemelerin ölçüsünün adeta bir sır gibi saklandığı kurabiye, yaklaşan bayram öncesi raflardaki yerini almaya başladı.

Kilogramı 30 liradan satılan kurabiye, ilçe sakinlerinden ve çevre illerden de yoğun ilgi görüyor. İnternetten alınan siparişler de kargoyla adreslerine gönderiliyor.

Bayram sürecinde yoğun olarak satışa sunulan Soma kurabiyesi, hem dernek çalışanı kadınlara para kazanma fırsatı sunuyor hem de ilçede ihtiyaç sahibi kadınların ihtiyaçların giderilmesini sağlıyor.

Soma Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Çiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak işlettikleri küçük restoranda kurabiye, tarhana, erişte ve salça gibi Soma'nın yöresel lezzetlerini satışa sunduklarını söyledi.

Tarifini annelerinden ve ninelerinden öğrendikleri kurabiyenin tescilini almanın gurur verici olduğunu dile getiren Çiler, şöyle konuştu:

"Bir bayram geleneği olan Soma kurabiyesi, 1800'lü yıllarda evlerde yapılmaya başlanmış. Bunun dışında nişan, düğün ve özel günlerde yapıldığını biliyoruz. Kurabiyenin tarifi ve kullanılan malzemeleri, Soma'da bu geleneği yaşatan pek çok kadın tarafından biliniyor. Ancak biz kurabiyenin yapımında kullanılan malzemelerin ölçüsünü kimseyle paylaşmıyoruz, sır gibi saklıyoruz. Dernek üyesi kadınlarımız kurabiye yaparak aile bütçelerine katkı sunuyor. Diğer taraftan dernek olarak Soma'daki ihtiyaç sahibi kadınlara yardımda bulunuyoruz."

Aynur Çiler, kurabiyede yağ, un, pudra şekeri, damla sakızı ve kabartma tozu kullandıklarını aktardı.

Hamur hazırlanıp şekil verildikten sonra üzerine karanfil konulduğunu dile getiren Çiler, "Sadece 12 dakikada pişiyor. Pudra şekeri ile süsleniyor. İsim hakkı ve tescili bizde olduğu için bizden başkası satışını yapamaz. Üretildikten sonra raf ömrü en az bir yıldır." diye konuştu.

Dernek üyesi Gülçin Gümüşten de bayram için aldıkları kurabiye siparişlerini ramazan ayı boyunca çalışarak tamamladıklarını söyledi.

Kadınların büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Gümüşten, "Elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmıyla ihtiyaçları karşılıyoruz, kalan kısmıyla da derneğe başvuran ihtiyaç sahibi kadınlara yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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