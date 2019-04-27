Soma maden şehitlerinin çocuklarına 4 milyon liralık burs desteği

MANİSA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından, geride kalan 508 madenci çocuğunun eğitimine ilgili vakıf ve dernekler aracılığıyla destek olduklarını belirterek, "2014'ten bugüne kadar 508 öğrenciye yaklaşık 4 milyon lira burs desteği sağlandı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Soma Bursiyerleri Buluşma Etkinliği", Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin de katıldığı etkinlikte 2014'teki maden kazasından bu yana burs alan maden şehitlerinin çocukları ve aileleriyle bir araya gelindi.

Etkinlikte konuşan Bilgili, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Soma maden şehitlerinin çocuklarına burs vermeye başlandığını belirterek, burs alan çocukların tüm eğitim öğretim hayatı boyunca destek alacağını vurguladı.

Sadece şehit madencilerin değil kazadan yaralı kurtulan madencilerin çocuklarına da destek olduklarını vurgulayan Bilgili, şunları kaydetti: