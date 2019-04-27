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Soma maden şehitlerinin çocuklarına 4 milyon liralık burs desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili: - "2014'ten bugüne kadar 508 öğrenciye yaklaşık 4 milyon lira burs desteği sağlandı"

MANİSA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından, geride kalan 508 madenci çocuğunun eğitimine ilgili vakıf ve dernekler aracılığıyla destek olduklarını belirterek, "2014'ten bugüne kadar 508 öğrenciye yaklaşık 4 milyon lira burs desteği sağlandı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Soma Bursiyerleri Buluşma Etkinliği", Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin de katıldığı etkinlikte 2014'teki maden kazasından bu yana burs alan maden şehitlerinin çocukları ve aileleriyle bir araya gelindi.

Etkinlikte konuşan Bilgili, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Soma maden şehitlerinin çocuklarına burs vermeye başlandığını belirterek, burs alan çocukların tüm eğitim öğretim hayatı boyunca destek alacağını vurguladı.

Sadece şehit madencilerin değil kazadan yaralı kurtulan madencilerin çocuklarına da destek olduklarını vurgulayan Bilgili, şunları kaydetti:

"Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci ve yaralı olarak kurtulan maden işçilerinin okul çağında olan çocuklarına öğrenim desteği sağlamak amacıyla bakanlığımız ile Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), Ferit F. Şahenk, Milli Eğitim Vakfı (MEV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOGV) arasında protokol imzalandı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen protokol kapsamında ilgili vakıf ve dernekler aracılığıyla okul öncesinden yüksek öğrenime kadar eğitim gören öğrencilere eğitim bursu desteği verilmektedir. 2014'ten bugüne kadar 508 öğrenciye yaklaşık 4 milyon lira burs desteği sağlandı."

Konuşmaların ardından Bilgili ve Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz tarafından TED, TEV, MEV ve TOGV temsilcilerine desteklerinden ötürü plaket takdim edildi.

Daha sonra Ahmet Emre Bilgili ve beraberindeki heyet, etkinlik kapsamında Cemil Meriç Anadolu Lisesi bahçesinde, bursiyer öğrenciler için oluşturulan etkinlik ve aktivite çalışmalarını inceledi, öğrencilerle atölye çalışmalarına katıldı, öğretmenlerden bilgiler aldı.

Etkinliğe, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, maden şehitlerinin aileleri ve çocukları ile öğretmenler katıldı.

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