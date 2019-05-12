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Soma Madenci Şehitliği'nde Anneler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Soma Madenci Şehitliği'nde Anneler Günü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 5 yıl önce yaşanan maden faciasında evlatlarını kaybeden anneler, Anneler Günü'nde Soma Madenci Şehitliği'ne gitti.

13 Mayıs 2014'te yaşamını yitiren 301 maden işçisi, facianın 5'inci yılında anılıyor.

Türkiye'yi yasa boğan kazada çocuklarını yitiren Somalı anneler, Anneler Günü dolayısıyla şehitliğe giderek, evlatlarının kabirleri başında dua etti.

Annelerin yanı sıra kazada sevdiklerini kaybedenlerle Türkiye'nin farklı kentlerinden Soma'ya gelenler de şehit madenciler için dua etti.

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