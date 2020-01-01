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  4. Soma Termik Santrali faaliyetini durdurdu

Soma Termik Santrali faaliyetini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santrali, gerekli şartları karşılayamadığı için faaliyetlerini durdurdu.

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santrali, gerekli şartları karşılayamadığı için faaliyetlerini durdurdu. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan denetlemenin ardından santralin kömür giriş kapıları mühürlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santraller için 1 Ocak 2020’ye kadar tanınan süre doldu. Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Soma Termik Santrali de faaliyetlerini durdurdu.
Soma’da 20 bin vatandaşın evine sıcak su sağlayan termik santralde bakanlık yetkililerinin inceleme yaptığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri santralin gerekli şartları taşıyıp taşımadığını da denetledi. Yapılan denetlemelerin ardından yetkililer tarafından santralin kömür giriş kapıları mühürlendi. Çevre ve Şehirlik Bakanlığı ile Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemelerini tamamlarken, bugün içerisinde santral için bir karara varılması bekleniyor.
Öte yandan santralde çalışan işçilerin işten çıkarılmadığı ve işçilere ’mesaiye gelin’ denildiği de öğrenildi.

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