Soma Termik Santrali ve Çatalağzı Termik Santrali mühürlendi

Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi. Manisa'nın 108 bin 981 nüfuslu ilçesi Soma'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun teklifini veto etmesi sevinçle karşılandı.

KARARI YÖRE HALKI SEVİNÇLE KARŞILADI



İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.

SOMA TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ



Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu.

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ DE MÜHÜRLENDİ



Zonguldak Kilimli'de bulunan Çatalağzı Termik Santrali, bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlendi.

Kaynak: DHA

