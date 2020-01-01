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  4. Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu

Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Soma Termik Santrali'nin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin faaliyetleri, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erdi.

Bu kapsamda sabah ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait Soma Termik Santrali'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, yapılan denetimlerde gerekli çevre yatırımlarını tamamlamadığı tespit edilen santralin kömür giriş kapılarını mühürledi.

Kömür girişinin kesildiği santralin faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdu.

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