Soma ve Ermenekli madencilere tazminat sözü

Bağımsız Maden İş Sendikası, bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirdikleri görüşmenin olumlu geçtiğini, kendilerine Soma ve Ermenek maden işçilerinin tazminatlarının ödeneceğine dair söz verildiğini açıkladı.

Sendika Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Zafer direnen maden işçilerinin oldu. Bakanlık ile yaptığımız görüşme sona erdi. Görüşme olumlu geçti, çok mutluyuz…” ifadelerine yer verdi.

Görüşmeden elde edilen kazanımlara ilişkin ayrıntıların yarın öğlen Kırkağaç Çam’daki yürüyüş alanında yapılacak açıklama ile paylaşılacağını duyuran sendika, “Sadece Soma değil, Ermenek maden işçilerinin tazminatlarının ödeneceğine dair de söz aldık. Tüm maden işçisi kardeşlerimize hayırlı olsun!” denildi.

“Birleşe birleşe büyüyeceğiz”

Görüşme sonrasında işçiler adına açıklama yapan Çetin Erkalkan da, sorunların meclise Ocak ayında sunulacak bir torba yasa ile çözüme kavuşturulması yönünde bakanlıktan söz aldıklarını duyurdu. Erkalkan, “Ermenek’i de işin içine kattık. Onlara da hayırlı olsun. Birleşe birleşe büyüyeceğiz. Birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha dile getirmiş olalım” dedi.