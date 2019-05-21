Soma’da 3,7 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Soma ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre Manisa’nın Soma ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 08.35’te Soma merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli korkuya neden oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssü Darkale Mahallesi olduğu belirlendi.



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