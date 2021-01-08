Soma’da asayiş uygulaması

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerinin de katılımıyla ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamalara hassas burunlu köpek Lita da katıldı. Uygulamada hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalanırken, uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 araç da trafikten men edildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan uygulamaya Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ekipleri de katıldı. Narkotiğin hassas burunlu köpeği Lita da uygulamada yer alırken ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda, gece geç saatlere kadar vatandaşlara yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri de ilçe giriş çıkışlarında araçlar üzerinde uygulama yaptı. 266 şahsın GBT sorguları yapılarak hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalandı. 90 aracın kontrol edilirken, 21 araca 15 bin 797 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Öte yandan 6 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

