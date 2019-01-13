Soma'da kömür ocağında iş kazası: 1 ölü 1 yaralı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesindeki, özel maden şirketine ait kömür ocağında, kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralanan 2 işçiden Emin Karaçam (45) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağ bacağı kırılan diğer işçi Ramazan Cun (40) ise tedaviye alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Soma'nın Eynez Mevkisi'nde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren özel maden şirketine ait kömür ocağında kamalama çalışması yapan 2 işçinin üzerine kaya parçası düştü. Meydana gelen iş kazasında Emin Karaçam ve Ramazan Cun yaralandı. 2 işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahelesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan, evli ve iki çocuk babası Emin Karaçam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ramazan Cun'un ise sağ bacağının kırıldığı belirlendi.

MADEN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili, madeni işleten şirket tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Eynez Bölgesi'nde faaliyet gösteren yeraltı kömür ocağında, bugün, meydana gelen elim kazada çalışma arkadaşımız Emin Karaçam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır dileriz. Hepimizin başı sağ olsun. Şirketimiz ailesinin ve sevenlerinin yanında olacaktır. Yaşanan elim kaza neticesi olay adli mercilere intikal etmiş olup soruşturma devam etmektedir. Ayrıca şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından da çok yönlü ve detaylı bir şekilde inceleme yapılmaktadır."

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise madende 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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