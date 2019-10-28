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Soma'da maden işçilerini taşıyan servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 02:09 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçilerin taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı.  Kaza, gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Soma'da maden işçilerini taşıyan servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı 

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan işçilerin taşıyan servis midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Deniş Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında gece vardiyasında çalışacak işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) yönetimindeki 45 J 5684 plakalı servis midibüsü, Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan, servis şoförü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Soma'da maden işçilerini taşıyan servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

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