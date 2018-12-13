Soma'da maden ocağında göçük: 10 işçi yaralı (3) (YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLMELERİ)

Soma'daki maden oca\u011f\u0131nda meydana gelen ve 10 i\u015f\u00e7inin yaraland\u0131\u011f\u0131 olaya ili\u015fkin Manisa Valisi Ahmet Deniz yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, i\u015f\u00e7ilerin kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011funu s\u00f6yledi.Hi\u00e7 renksiz g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz m\u00fc? Dikkatli bak\u0131n'Casanova' yakaland\u0131! Su\u00e7 kayd\u0131n\u0131 duyanlar 'pes art\u0131k' dedi!D\u00fcnya devi 2018'de en \u00e7ok arananlar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131
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