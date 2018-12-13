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Soma'da maden ocağında göçük: 10 işçi yaralı (3) (YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLMELERİ)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

Soma'daki maden ocağında meydana gelen ve 10 işçinin yaralandığı olaya ilişkin Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, işçilerin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Soma'daki maden ocağında meydana gelen ve 10 işçinin yaralandığı olaya ilişkin Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, işçilerin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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