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Soma'da maden ocağında göçük: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 21:36 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi, 10 işçi yaralandı.

MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi, 10 işçi yaralandı. Yaralanan 10 işçiden 7'si mesai arkadaşları tarafından kurtarılırken, toprak altında kalan 3 işçi ise ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Işıklar Madeni'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu 10 işçi yaralandı. 7 işçi mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılırken, toprak altında kalan 3 madenci ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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