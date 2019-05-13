Soma'da ölen maden işçileri Ankara'da anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, ölümlerinin 5'inci yıl dönümünde Ankara'da anıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup, 5 yıl önce Soma'da ölen maden işçilerini anmak üzere Çankaya ilçesindeki Madenci Anıtı'nın önüne geldi. Burada ölen maden işçileri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra üzerinde 'İşçiler mezarda, sorumlular dışarıda. Adalet istiyoruz' yazılı pankart açtı. Yaklaşık 150 kişilik grup adına konuşan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, olayın ardından 5 yıl geçmesine rağmen acılarının hafiflemediğini belirterek, sorumluların yeterince ceza almadığını söyledi. Görgün ayrıca Soma faciasına unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Gruptan görüntü

-Pankart ve dövizlerden görüntü

-DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun Görgün'ün açıklaması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

