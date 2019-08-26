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Soma'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi sınırları içindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Soma İşletme Şefliği ekipleri yangına 5 arazöz, 2 helikopter ve 2 dozerle karadan ve havadan müdahalede bulundu.

Ekiplerin 2 saatlik yoğun mücadelesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük orman alanının zarar gördüğü ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Manisa orman yangını Soma

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