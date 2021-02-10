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Soma’da şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı

10.02.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.Manisa’nın Soma ilçesinde sabaha kadar süren yağmurlarda Soma’nın Zafer Mahallesi’nde Alper Sokak’ta 15 ev sel sularından etkilendi.

Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.
Manisa’nın Soma ilçesinde sabaha kadar süren yağmurlarda Soma’nın Zafer Mahallesi’nde Alper Sokak’ta 15 ev sel sularından etkilendi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerden suyu temizlemeye çalışırken 12 küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de sel basan sokakta çalışma yaptı. Vatandaşlar mahallelerinde her yağışta otobandan gelen sular nedeniyle sele maruz kaldıklarını belirterek bu soruna köklü çözüm üretilmesini istedi.

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