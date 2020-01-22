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  4. Soma'da tazminatlarının verilmediğini savunan maden işçileri eylem yaptı

Soma'da tazminatlarının verilmediğini savunan maden işçileri eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Soma'da tazminatlarının verilmediğini savunan maden işçileri eylem yaptı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde kapatılan maden işletmesinden tazminatlarını alamadıklarını öne süren bir grup işçi, yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası organizasyonuyla Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan işçiler, pankartlar ve siyah çelenkle Beşyol Madenci Anıtı'na yürüdü.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun da katıldığı yürüyüşte madenciler, anıt önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Madenci Anıtı'na siyah çelenk bırakan işçiler, daha sonra Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ) önüne yürüdü.

Burada işçileri temsilen basın açıklamasını okuyan Yunus Ermek, 6 yıl önce yaşanan facianın ardından madenlerinin kapatıldığını, 700 kişinin işsiz kaldığını, tazminatları ve 2 aylık maaşlarını ise halen alamadıklarını söyledi.

Yetkililerden yardım isteyen Ermek, yaşadıkları mağduriyetin çıkacak yasa ile giderilmesini beklediklerini ifade etti.

Milletvekili Bakırlıoğlu da hükümet tarafından işçilere tazminatlarıyla ilgili söz verilmesine rağmen henüz somut bir adımın atılmadığını öne sürerek, "Enerji Bakanlığı bunun için söz verdi, ancak Meclis gündemine böyle bir torba yasa gelmedi. Bu işin takipçisiyiz. Dün yanınızdaydık, bugün de yanınızda olacağız." diye konuştu.

Açıklamaların ardından işçiler, torba yasayı sembolize eden siyah poşetleri ELİ hizmet binası önüne bırakarak eylemi sonlandırdı.

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Bağımsız Maden-İş Sendikası CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu Soma Tazminat mağduru madenciler

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