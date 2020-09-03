Soma’da traktör devrildi: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Soma ilçesinde yaşayan Muammer Y., İzmir’in Kınık ilçesine traktörü ile domates götürdü. Bir müddet sonra ise yakınlarının haber alamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Yapılan aramalarda, Muammer Y.’nin traktörünün ova yolunda devrildiği tespit edildi. Kaza yerine gelen ekipler, traktörden düşen MuaMmer Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

