HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soma’da uyuşturucu operasyonu

Soma’da uyuşturucu operasyonu

06.01.2021 21:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 209 adet uyuşturucu hap ve 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 209 adet uyuşturucu hap ve 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik takip ve istihbarat çalışmaları kapsamında ekiplerin ilçe genelinde düzenlediği operasyonlarda yeşil reçeteye tabi 209 adet hap, 50 gram esrar, içimde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Çöp tenekesi bomba gibi patladıÇöp tenekesi bomba gibi patladı
Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?Tebbet suresinin anlam ve tefsiri nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

İzmir’de vahşet! Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kan donduran detayları tek tek anlattı

Karakolda anlattıkları dehşete düşürdü! Her detayı tek tek anlattı

Son dakika! İlker Başbuğ: İsmimin darbe imalarıyla ilişkilendirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum

İlker Başbuğ’dan 'darbe iması' tartışmalarıyla ilgili açıklama

Adana'da orman yangını! Şu anda söndürülmeye çalışılıyor

Korkutan yangın! Şu anda müdahale ediliyor

Yeşilçam filmi gerçek oldu! İtalya diye Aydın'a bıraktılar

Yeşilçam filmi gerçek oldu! İtalya diye Aydın'a bıraktılar

Melih Bulu'dan önemli açıklamalar: Bana sırtını dönen hocalarla konuşacağım

Melih Bulu: Bana sırtını dönen hocalarla konuşacağım

Manisa'da panik anları! Çöp tenekesi bomba gibi patladı

Çöp tenekesi bomba gibi patladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.