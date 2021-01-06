Soma’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Soma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 209 adet uyuşturucu hap ve 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik takip ve istihbarat çalışmaları kapsamında ekiplerin ilçe genelinde düzenlediği operasyonlarda yeşil reçeteye tabi 209 adet hap, 50 gram esrar, içimde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

